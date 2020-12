Carnes natalinas chegarão na ceia 16% mais caras

publicidade

As tradicionais carnes natalinas - tanto de aves, quanto de suínos - vão chegar mais caras na mesa do consumidor neste final de ano. Estimativa da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), aponta para um aumento médio de 16% no preço do quilo das aves natalinas, entre elas, o peru. Conforme a entidade, o quilo do frango natalino deve ficar por volta dos R$ 9,95, enquanto que o de peru será encontrado nos mercados, em média, por R$ 17,00.

A Asgav também pontua que, para atender a demanda das festas, no mercado local, para outros estados e exportação, a produção destes tipos de aves atingirá 80 mil toneladas, 35 mil das quais apenas de perus, 3,6 milhões de animais criados no Rio Grande do Sul, maior produtor de perus do Brasil. A associação justifica a alta de preço nas aves natalinas pelas dificuldades enfrentadas pelo setor neste ano, não apenas em razão da pandemia, mas também pelas cotações históricas registradas pelas commodities.

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, reconhece que o comportamento dos preços do milho e do farelo de soja, majorados em mais de 60% em 2020, levaram os valores das carnes de aves e de suínos a um outro patamar, segundo ele, estrutural. "Os preços das carnes que nós representamos não devem recuar", observa Santin, ao esclarecer que o repasse de valores ao consumidor foi um degrau que precisava ser vencido para continuar produzindo. Os problemas trazidos pela pandemia, complementa, têm impacto menor que o aumento de custos decorrente dos grãos. "O Brasil exportou em 2020 pelo menos 6 milhões de toneladas a menos de milho que no ano anterior e isso faz questionar aumentos tão grandes, além de considerar uma possível especulação", reflete.

Nos últimos meses, depois de confirmada a desoneração da folha de pagamento pelo Congresso Nacional, o dirigente garante que a indústria de proteína animal contratou pelo menos 10 mil trabalhadores, além dos 20 mil já contratados durante a pandemia. Somente a BRF Brasil Foods anunciou na segunda quinzena de novembro a abertura de 3,4 mil vagas em suas plantas distribuídas pelo país.