Ceasa/RS prevê aumento de 30% nas vendas antes do Natal

A administração da Ceasa/RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) estimou um aumento de 30% na comercialização de seus produtos, que variam de flores, frutas, legumes e ovos a produtos não perecíveis e prestação de serviços.

Só na última terça-feira, o número de veículos de carga praticamente dobrou. As áreas de estacionamento, com capacidade para receber dez mil veículos, foram totalmente ocupadas desde as primeiras horas, obrigando a transferência dos caminhões da fronteira para o setor de acesso aos bancos no Centro de Utilidades Públicas (CUP). Somente pelos portões 5 e 6 entraram 468 caminhões, quase 200 a mais dos que ingressam nas outras terças-feiras.

Nas vias internas, o vaivém de carregadores, pedestres, veículos de clientes, comerciantes e produtores foi intenso durante todo o dia. No Pavilhão dos Produtores e nos boxes dos atacadistas, o cenário foi semelhante.

