China habilita 25 plantas brasileiras de carne

A China habilitou 25 novas plantas brasileiras de carne - 17 de bovinos, seis de frango, uma de suínos e uma de asininos. Com isso, o País, que antes tinha 64 plantas habilitadas a exportar para o gigante asiático, passa a ter 89.

O Ministério da Agricultura brasileiro recebeu nesta segunda-feira comunicação oficial da Administração Geral da Aduana da China (GACC) sobre as habilitações. De acordo com o Ministério, as plantas já estão autorizadas a embarcar.

As habilitações eram aguardadas pelo mercado brasileiro, já que nos últimos meses a China vinha fazendo inspeções em unidades do País, chegando até a adotar a videoconferência, método que ainda não havia sido utilizado. O gigante asiático tem forte demanda por proteína animal em decorrência da peste suína africana, que vem devastando plantéis locais e causando falta de oferta.

De acordo com comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura, as plantas se dividem entre os seguintes tipos de proteína:

- 17 de carne bovina: SIFs 93, 112, 411, 431, 791, 941, 1440, 1751, 1811, 2015, 2437, 2583, 3215, 3941, 3974, 4490, 4554;

- 6 de frango: SIFs 664, 802, 926, 1860, 3515, 4087;

- 1 de suínos: SIFs 3515;

- 1 de asininos: SIFs 46.