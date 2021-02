Cinco gaúchos são selecionados para o programa CNA Jovem

publicidade

Cinco gaúchos, dentre 80 selecionados em todo o país, foram aprovados para a segunda e última fase da 4ª edição do programa CNA Jovem, coordenado pelo Sistema CNA/SENAR, no final de janeiro. Mariza de Almeida, de São João da Urtiga; Mariana Moura Cherubini, de Nova Prata; Marcelo Paiva Hofmeister, de Pedras Altas; Larissa de Souza Zambiasi, de Coqueiros do Sul; e Daiane de Mello Maas, de Palmeira das Missões serão os representantes do Estado. A iniciativa, que é inteiramente gratuita, visa desenvolver novas lideranças para o setor agropecuário a partir de palestras, dinâmicas em grupo e oficinas - que estão ocorrendo virtualmente por causa da pandemia.

De 3.742 inscritos, com idade entre 22 e 30 anos e formação técnica ou superior, 1.700 foram classificados para a primeira fase, em agosto de 2020, quando os participantes tiveram de identificar os principais desafios do agro nas suas regiões. Nesta última etapa, os selecionados terão de propor soluções aos problemas elencados anteriormente. Ainda não há data de quando serão divulgados os vencedores. Também não está definido quantos ganharão nem qual será a premiação, que normalmente é uma viagem internacional.