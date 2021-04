Colheita do arroz chega a 81,55% no Rio Grande do Sul

publicidade

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul já alcançou 81,55% da área plantada, segundo levantamento semanal do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Nesta semana, os orizicultores alcançaram 771,3 mil hectares, de um total de 945,9 mil. Os dados foram organizados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga a partir de informações coletadas junto aos produtores.

A produtividade registrada está acima da média histórica, com 8.885 quilos por hectare. O melhor desempenho por hectare está na Fronteira-Oeste, com 9.494 quilos.

A região onde a colheita está mais adiantada é a Planície Costeira Externa, com 87,33%, seguida pela Fronteira-Oeste, com 86,06%, e pela Campanha, com 82,63%. Em todas as regiões, o índice de colheita já ultrapassou os 70%.