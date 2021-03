Colheita do feijão está concluída no RS

publicidade

A colheita da primeira safra de feijão está concluída no Rio Grande do Sul, segundo apontou nesta quinta-feira o levantamento semanal da Emater/RS-Ascar. A área total da leguminosa plantada no Estado ficou por volta dos 36 mil hectares. A produtividade, de 20 a 30 sacas por hectare, foi considerada boa, mas houve exceções em regiões mais impactadas pela estiagem no final de 2020 e início de 2021, como a de Santa Maria, onde ficou entre 15 e 20 sacas. O preço também segue aquecido e nesta semana ficou em R$ 287,69, quase o dobro do praticado no mesmo período do ano passado, de R$ 144,96, e R$ 71,00 acima da média histórica de março, de R$ 216,78.Em Sobradinho, que já foi considerada a capital nacional do feijão, o plantio deste ano foi modesto na primeira safra, chegando a 150 hectares, e a produtividade alcançou 26 sacos por hectare. No entanto, de acordo com o chefe do escritório municipal da Emater, Adriano Dreher, a qualidade do grão colhido pode ser considerada excelente, o que tem elevado o preço do quilo do feijão na venda direta feita pelos produtores a R$ 8,00. “Com a pandemia, muitos produtores optaram pela venda direta, mais vantajosa que o preço pago pela cerealistas, de R$ 4,00 o quilo, em média”, compara.