Colibri Matrero leva mais um título no Freio de Ouro

Com liderança consistente em todas as etapas da final, que se iniciou no dia 29 de setembro, o cavalo tostado negro bragado Colibri Matrero, da cabanha uruguaia La Pacífica, conquistou o segundo Freio de Ouro consecutivo neste domingo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Sob as rédeas do ginete Gabriel Viola Marty, com quem venceu a disputa em 2020 e o Freio de Ouro da Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos (FICCC) em 2018. Colibri liderou as provas da Mangueira, Bayard/Sarmento e de Campo, atingindo a média de 21.841 pontos. É a segunda vez que o Freio de Ouro tem um cavalo bicampeão, a primeira ocorreu em 2018, com J.A. Libertador, da Estância Tamareira, de São Paulo.

"Este é o momento de agradecer muita gente, mas meu agradecimento maior vai para o Matrero", disse Marty, emocionado. O animal também recebeu o prêmio de Craque Funcional da Raça, que destaca o melhor cavalo do ciclo dentro da pista.

O Freio de Prata dos Machos foi para Santa Alice Postero, do expositor Santa Alice e Cabanha Del Casillero, montado por Fernando Andriguetti, e que chegou a 20,121 pontos.

Na Categoria Fêmeas, o ginete Daniel Teixeira, de Júlio de Castilho, ficou com o ouro e a prata na competição de 2021. A égua Belle Mandala, da expositora Elizabeth Lemanski, Estância Paraíso, do Paraná, obteve média final de 20,634 pontos, conquistando o ouro. RZ Madeja II da Carapuça, da expositora Mariana Tellechea e Filhos, ganhou a prata, com 20,559 pontos. Os animais chegaram na última prova, a prova de Campo ou paleteada, em segundo e primeiro lugar, respectivamente, por isso a montaria de Belle Mandala teve de ser ocupada por Lindor Collares. No total, Teixeira montou oito cavalos nesta edição do Freio o que lhe garantiu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de Ginete do Ano.

Foram jurados na Categoria Fêmeas Ciro Manoel Canto Freitas, Manoel Vanderlei Braz Gonçalves e Telmo Raimundi Ferreira. Na Categoria Macho, Luis Rodolfo Machado, Telmo de Oliveira Peixoto e Thiago Schilling de Ávila. No total, 82 animais chegaram na etapa final do Freio, sendo que 32 conjuntos disputaram a premiação neste domingo.