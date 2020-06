Combate à Covid-19 pode ter ajuda de vacas

publicidade

A empresa de biotecnologia SAB Biotherapeutics, de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, desenvolveu um anticorpo a partir de vacas geneticamente modificadas que pode combater o novo coronavírus. O método é a imunidade passiva, em que se transfere anticorpos produzidos por animais aos seres humanos. A previsão é iniciar testes clínicos no próximo mês e, se o resultado for o esperado, colocar a técnica no mercado até o final do ano.

Depois de introduzir sequências de cromossomo humano artificial nas vacas, injetou-se subunidades inativas do vírus para que o animal produzisse anticorpos humanos. Eddie Sullivan, presidente da empresa, explica que a vaca foi utilizada pois produz o plasma em larga escala. Cada animal pode doar um total mensal de 45 litros, enquanto um ser humano pode doar um total trimestral de oito litros.

O gado é mantido em fazenda no município de Sioux Falls e é utilizado apenas para pesquisa. O trabalho recebeu 27 milhões de dólares por meio de programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.