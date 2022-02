Começa Abertura da Colheita do ano

publicidade

Com programação presencial e virtual, a 32ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas será aberta nesta quarta-feira na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. O evento, que se estende até sexta-feira, apresentará 40 vitrines tecnológicas, debates sobre o setor orizícola e uma feira com 90 expositores. A organização é da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz), em parceria com a Embrapa.

Nesta quarta-feira, um dos destaques será o painel “A demanda alimentar e o arroz do futuro”, que reunirá o agrônomo Xico Graziano; o presidente da Federarroz, Alexandre Velho; o presidente do Irga, Rodrigo Machado, e o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira, a partir das 14 horas, no Auditório Frederico Costa.

Às 17 horas, no mesmo local, haverá o painel “A produção de alimentos alinhada à sustentabilidade ambiental: desafios do produtor (gaúcho) no mundo pseudoambiental”, com o diretor jurídico e executivo da Federarroz, Anderson Belloli; o vice-presidente da Federação da Agricultura (Farsul), Domingos Velho Lopes; a agrônoma Mara Grohs. O moderador será o presidente da Comissão de Agricultura da Federação das Associações de Municípios (Famurs), Silvio Rafaeli.