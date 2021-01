Contratação do crédito rural chega a R$ 125 bilhões

publicidade

Os agricultores brasileiros contrataram R$ 125,3 bilhões em operações de crédito rural de julho a dezembro do ano passado. O valor é 18% superior ao do mesmo período em 2019. Segundo o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020/2021, divulgado pelo Ministério da Agricultura ontem, o destaque é o crédito para investimento, que somou R$ 39,5 bilhões (alta de 44%). Os financiamentos de custeio do plantio alcançaram R$ 67,8 bilhões (crescimento de 12%) enquanto os de comercialização caíram 9%, para R$ 10,6 bilhões.