Curso da Embrapa orienta produção urbana de mel

A Embrapa abriu inscrições para a capacitação “Meliponicultura Urbana”. Entre os tópicos abordados estão a diversidade de abelhas sem ferrão e sua relação com as cidades, como iniciar a criação, como é a biologia e o manejo dessas abelhas em ambiente urbano. Também será estimulado o cultivo de plantas que favorecem as abelhas. As inscrições são permanentes, pelo site www.embrapa.br/en/e-campo/meliponicultura-urbana. A carga horária é de 12 horas.