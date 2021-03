Custos de produção de aves e suínos crescem quase 50% em 12 meses

publicidade

Os custos de produção de frangos de corte subiram 6,89% e os de suínos 3,74% em fevereiro, na comparação com janeiro, segundo a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (Cias).

O Índice do Custo de Produção do Frango (ICPFrango) acumulada alta de 12,02% somente neste ano e chega a 48,30% nos últimos 12 meses. Os custos com a alimentação das aves subiram 13,26% somente em 2021. Assim, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná (estado tomado como referência por ser o maior produtor), passou dos R$ 4,58 em janeiro para R$ 4,89 em fevereiro.

Já o ICPSuíno chegou a um aumento de 4,84% no ano e 48,74% nos últimos 12 meses. Os gastos com a nutrição, item que compõe 82,16% dos custos de produção, cresceram 4,53% em fevereiro. Com isso, o custo por quilo vivo de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina (maior produtor) subiu R$ 0,25 entre janeiro e fevereiro, passando de R$ 6,63 para R$ 6,88.

A Embrapa lançou a nova versão do aplicativo Custo Fácil, com novidades para os produtores de frangos de corte e de suínos. Agora é possível editar e apagar dados de lotes, além de gerar relatórios dinâmicos das granjas, do usuário e das estatísticas da base de dados no servidor da Embrapa. Além disso, os relatórios permitem separar as despesas dos custos com mão de obra familiar. O aplicativo, gratuito, está disponível para instalação em dispositivos Android, na Google Play. A nova versão também mostra as médias de indicadores como receita bruta, custo total, lucro líquido e geração de caixa das granjas que declararam informações por meio do aplicativo ou no portal Custo Fácil na internet.