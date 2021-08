publicidade

O custo de produção do quilo do frango de corte no Paraná chegou a R$ 5,18 em julho e acumula uma alta de 18,9% somente em 2021 e de 50,7% nos últimos 12 meses, segundo a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. Já o custo de produção do quilo do suíno em Santa Catarina fechou o mês passado em R$ 7,10, com altas acumuladas de 8,3% no ano e de 50,2% em 12 meses.