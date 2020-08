Dália Alimentos conquista certificado Halal

publicidade

O frigorífico da Cooperativa Dália Alimentos em Palmas, no município de Arroio do Meio, recebeu a Certificação Halal para exportar carne de frango para países muçulmanos, que exigem que o abate respeite as regras do Alcorão, livro sagrado do Islã. O termo “halal” significa que o produto é permitido para o consumo.

A cooperativa já construiu a unidade industrial com a intenção de buscar a certificação. Tanto que o projeto previu uma sala de sangria voltada para a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. A Dália também organizou um comitê halal para disseminar os conceitos a todos os funcionários e contratou um auditor muçulmano para supervisionar o abate, que deve ser feito com um corte em movimento de meia-lua no pescoço para que não cause sofrimento ao animal e este não libere enzimas. Esta é a única unidade da cooperativa passível de adquirir o selo, já que as demais trabalham com suínos e laticínios.

*Sob supervisão de Elder Ogliari