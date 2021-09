Duas distinções para a Languiru

publicidade

A Cooperativa Languiru recebeu as distinções de Destaque Setorial – Alimentos e Especial – Exportador Ouro no 49° Prêmio Exportação RS por seus resultados mercadológicos e estratégias inovadoras para o posicionamento no mercado internacional e estar entre os vencedores em cinco edições, incluindo a atual. A Languiru exporta carnes de aves e suínos para mais de 40 países e, em 2020, obteve receita de R$ 131,9 milhões com vendas ao exterior.

Os vencedores do prêmio são definidos por um conselho formado por lideranças do ADVB/RS, Apex-Brasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Fecomércio, Federasul, Fiergs, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hub Transforma RS e Ufrgs.