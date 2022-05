Embrapa capacita sobre carrapato

publicidade

A Embrapa Pecuária Sul disponibiliza o curso de educação a distância (EAD) para prevenção e controle do carrapato dos bovinos em sistemas produtivos da região Sul do Brasil. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 20 de maio, no portal www.embrapa.br/e-campo.

A capacitação é direcionada a profissionais e produtores desafiados a controlar o carrapato bovino em sistemas produtivos localizados na região Sul do Brasil. O treinamento tem carga horária de 30 horas e requer investimento de R$ 80,00. As vagas são limitadas em 200 inscrições.