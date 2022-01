Emergência em 239 municípios

publicidade

Com a estiagem prolongada, já são 239 os municípios gaúchos que decretaram situação de emergência, dos quais 56 já tiveram o status reconhecido pela União, de acordo com dados da Defesa Civil no Estado. Do total restante, 52 decretos já foram homologados apenas pelo governo gaúcho até momento.

O decreto de emergência é usado quando a região enfrenta algum tipo de desastre que comprometeu parcialmente sua capacidade de resposta, e a aprovação do documento nas esferas estadual e federal é requisito para que as prefeituras recebam benefícios de ajuda humanitária. Também é requisito para agricultores e pecuaristas do município refinanciarem os seus débitos referentes a financiamentos agrícolas.

Taquari está entre os municípios que anunciaram ter decretado situação de emergência nesta quinta-feira. A região sofre com a estiagem desde outubro passado e, de acordo com a prefeitura, 42 famílias solicitaram água para consumo humano e manutenção da produção agrícola. Em Taquara, que também emitiu decreto ontem, as perdas já chegam a R$ 56 milhões.

Em Vera Cruz, que apresentou decreto na quarta-feira, um laudo técnico elaborado pela prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar e Emater/RS-Ascar apontou prejuízos de mais de R$ 12 milhões, sendo R$ 5,9 milhões apenas na produção de milho em grão.