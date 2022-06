Ensaio avalia resistência de cultivares de trigo ao oídio

publicidade

O oídio, doença causada pelo fungo Blumeria graminis f. sp. tritici, é uma das principais causas de prejuízos na cultura do trigo, podendo reduzir o rendimento dos grãos. Para auxiliar no combate ao problema, o Instituto Agris conduziu na safra 2021 um ensaio de cultivares, escolhidas de acordo com o critério de representatividade de mercado. Realizado em Passo Fundo, o estudo avaliou 25 variedades de trigo de quatro obtentores (Biotrigo Genética, Embrapa Trigo, OR Sementes e Semevinea) e concluiu que a escolha de materiais tolerantes ao oídio é fundamental para bons resultados nas lavouras do cereal. Os resultados do trabalho estão disponíveis no Instagram @institutoagris.

“Nosso objetivo é fornecer informações para que o produtor rural faça uma boa escolha para sua lavoura”, explica o gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Agris, o engenheiro agrônomo Mateus Zanatta. De acordo com as conclusões do experimento, em materiais suscetíveis, o controle químico deve ser adotado como medida emergencial para o controle do oídio, permitindo alcançar os tetos máximos de produtividade. O ensaio mostra que os materiais com maior incidência de oídio obtiveram menor rendimento. “A escolha de cultivares tolerantes as doenças deve ser priorizada pelo agricultor”, avalia Zanatta.