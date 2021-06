Entidade sugere que Brasil tenha um plano estratégico para o milho

publicidade

A Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) divulgou nota em que manifesta “serenidade” com relação à eventual importação de milho de países de fora do Mercosul, sobretudo dos Estados Unidos, conforme autorizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Segundo o presidente institucional da entidade, Cesario Ramalho, a atual conjuntura de demanda aquecida, tanto no Brasil quanto no exterior, combinada com as quebras de safra, tem levado a um cenário de oferta mais limitada e preços em alta.

Diante deste cenário, a Abramilho chama a atenção para a necessidade de impulsionar a produção nacional. “Para tanto, a entidade acredita que o Brasil precisa de um plano estratégico, que tenha apoio direto do governo, de incentivo ao cultivo do grão”, explica Ramalho. Segundo o dirigente, esse plano deve estar ancorado em novas tecnologias, seguro rural, crédito equilibrado, mecanismos didáticos e eficientes de comercialização antecipada, entre outros pontos. Além disso, a entidade ressalta que mantém diálogo constante com as cadeias produtivas de suínos e frangos, mas que recomenda, sempre que possível, a compra antecipada do grão, a fim de garantir o abastecimento do setor de proteína animal.