Entidades admitem risco de queda na oferta de proteína animal

O abastecimento de milho foi tema de audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira. O debate, que reuniu representantes das cadeias de aves e suínos, foi proposto pelo deputado Jerônimo Goergen. Dirigentes de entidades alertaram para o risco de desabastecimento em razão da alta nos custos de produção. Nesta semana, a saca de 60 quilos de milho alcançou a cotação de R$ 103,23, conforme o índice Esalq/BM&FBovespa.

“O prato dos brasileiros pode ficar mais vazio se o governo não agir rápido”, disse o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin. Além do milho, o dirigente informou que a indústria tem sofrido com o aumento de preços da soja, polietileno, diesel, papelão e embalagens rígidas.

Diante dos altos custos, o segmento pede isenção de tributos estaduais e federais de importação e comercialização de grãos. Entre as medidas solicitadas estão a suspensão temporária da cobrança de PIS/Cofins para importação de milho de fora do Mercosul e para fretes no mercado interno, remoção de entraves operacionais na importação de milho e soja geneticamente modificados e acesso a recursos do Plano Safra para armazenagem. Também há uma solicitação, ao Estado, de postergação do pagamento do ICMS das importações de milho, que não estava respondida até o final da tarde desta sexta-feira.

Goergen salientou que o risco de desabastecimento exige a atuação de várias estruturas de governo. O parlamentar propôs a criação de um grupo interministerial para atuar emergencialmente na tomada de decisões que possam reduzir a crise no setor.