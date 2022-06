Entidades convocam fumageiras para debater venda do tabaco

publicidade

A comercialização da safra de tabaco 2021/2022 e a frustração que vem gerando no setor motivaram a comissão representativa dos fumicultores a agendar reuniões com as empresas fumageiras a partir desta terça-feira (21). A comissão é formada pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e pelas Federações da Agricultura (Farsul, Faesc e Faep) e dos Trabalhadores Rurais (Fetag, Fetaesc e Fetaep) do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

De acordo com a Afubra, dez empresas participarão do debate, por videoconferência. Entre os assuntos a serem discutidos, estão a busca de soluções para a compra de todo o tabaco, a dispensa de multa, o estabelecimento de apuração do custo de produção em conjunto entre as entidades e cada empresa para o início da negociação de preço para a safra 2022/2023 e para a implantação da compra de tabaco com folha solta.