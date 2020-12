Entidades protestam contra mudança no registro de agrotóxicos

publicidade

A Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa da Alimentação Saudável promove nesta segunda-feira uma reunião virtual para mobilização contra o Projeto de Lei 260/2020. O objetivo é criar um documento a ser encaminhado ao governo solicitando a retirada do regime de urgência e um amplo debate sobre o tema.

O projeto propõe liberar em território gaúcho o uso de produtos sem registro em seus países de origem. “É inaceitável que o governo retroaja uma determinação aprovada por unanimidade em 1982, quando não se tinha tanto conhecimento como agora de que agrotóxicos fazem mal”, argumenta o coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Leonardo Melgarejo.

“Somos um dos estados que mais consome agrotóxicos e temos vários casos de deriva e intoxicação”, acrescenta o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, Juliano de Sá. O PL é defendido por entidades dos produtores rurais, que alegam que o RS é o único estado com a atual exigência.

*Sob supervisão de Danton Júnior