Este sábado é dia de Feira do Azeite

publicidade

A Feira do Azeite volta ao pátio da Secretaria da Agricultura, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, neste sábado, apresentando produtos extravirgens frescos com qualidade premium. “São azeites de alta qualidade e muito diferenciados”, afirma Renato Fernandes, presidente do Ibraoliva. “Na feira, o consumidor pode falar com o produtor e conhecer mais sobre como é feita cada variedade.”