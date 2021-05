Estiagem prejudica agropecuária catarinense

publicidade

A escassez de chuvas tem gerado prejuízos ao agronegócio em Santa Catarina. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc) estima que a queda de produção de leite já tenha chegado a 40% por causa da perda de pastagens e de milho para silagem. Além disso, estima quebra de 46% na safra do milho comercial, influenciada também pela incidência da cigarrinha-do-milho. Culturas como a do feijão de safrinha e do trigo, aveia e azevém também foram afetadas pela falta de umidade no solo.

“Algumas empresas já estão se movimentando para importar trigo da Argentina para ajudar a produzir ração para frangos e suínos”, constata o vice-presidente da Faesc, Enori Barbieri. Já a Secretaria de Estado da Agricultura está executando projetos de instalação de cisternas e poços artesianos com operações a juro zero para reduzir os impactos da estiagem. A Faesc recomendo que os produtores rurais procurem o escritório da Epagri para obter informações e usufruir desse benefício.

*Sob supervisão de Elder Ogliari