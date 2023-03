Gabriel Souza defende discussão da legislação ambiental

publicidade

Cumprindo agendas na Expodireto Cotrijal, nesta sexta-feira, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), ressaltou a importância de o Estado apoiar o produtor diante dos impactos provocados pelas mudanças climáticas. "Quando estamos na terceira estiagem consecutiva, vemos que o clima está mudando. Não existe mais a discussão se existe ou não, é uma questão real e estamos vendo com os nossos próprios olhos e bolsos", ressaltou, lembrando os acontecimentos extremos recentes, com enxurradas e secas.

Segundo ele, esse processo pode se dar de duas formas. A primeira é de curto prazo por meio das políticas públicas do Estado, para minimizar os impactos negativos para o produtor rural. E, em segundo lugar, é preciso reavaliar o método de produção. "Precisamos entender essas mudanças no clima para podermos entender como temos que produzir. E para depois podermos nos adaptar aos novos tempos", pontuou ele, durante visita à Casa do Correio do Povo na Expodireto, em Não-Me-Toque, onde também concedeu entrevista à Rádio Guaíba.

Ressaltou que neste contexto a irrigação é um ponto muito importante de discussão, mas que, ao mesmo tempo, é preciso pensar na reservação de água. "Irrigação sem água não existe. Então, temos que reservar água na propriedade rural, mas a reservação de água na propriedade só vai acontecer efetivamente quando tu tens condições de reservar água perto de cursos naturais, o que hoje a legislação ambiental federal não permite", enfatizou. Assim, ele defende a realização desse debate de maneira séria, inclusive em relação às compensações necessárias.



