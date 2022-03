Liga Árabe anuncia interesse em ampliar a importação de produtos brasileiros na Expodireto

publicidade

Palestras, painéis e talk shows voltados para inovação, tecnologia e negócios fazem parte da programação da Área Internacional da Expodireto Cotrijal. Neste ano, representantes de 53 países vieram participar dessa edição. Namíbia, no sul da África, e Azerbaijão, entre a Ásia central, a Europa e o Oriente Médio, estão pela primeira vez na feira. Com uma agenda com cerca de 20 eventos até o dia 11, quando termina a feira, o primeiro dia teve como atividade inicial a palestra “Brasil e Países Árabes: Desafios e Oportunidades”, conduzida pelo gerente de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Marcus Vinícius Pillon. O objetivo foi apresentar os países árabes como oportunidade de negócios para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Formado por 22 países que formam um bloco econômico chamado de Liga Árabe, o grupo tem interesse em ampliar a gama de importação de produtos brasileiros.

Segundo Pillon,cerca de 70% dos produtos exportados do Brasil para esses países advém são commodities agrícolas, como carne bovina, de frango, soja, milho, café, no entanto, há espaço para ampliar as negociações. “Temos interesses em produtos industrializados, como sucos, biscoitos, massas e refeições prontas,produtos saudáveis, orgânicos e certificados, entre outros”, explicou. Outro item que está na mira do grupo são as máquinas agrícolas. “Muitos desses países têm planos de diversificar mais a sua economia para depender cada vez menos do petróleo e para isso vai precisar de maquinário, medicamentos de uso veterinário, grãos e de norral, pois não podemos deixar de falar que o Brasil é uma referência no agronegócio”.

Sobre o RS, o gerente reitera que o Estado é o quarto principal exportador do Brasil e que hoje, 88% dos produtos que partem do território gaúcho com destino a esses países são do agronegócio, sendo 65% de carne de frango enviada principalmente para Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

O integrante da coordenação da Área Internacional, Matheus Prato da Silva, afirmou que a expectativa para este ano é positiva. “Apesar de tanto o Brasil, como os demais países estarem numa retomada econômica, a expectativa em vista ao cenário macroeconômico atual, que propicia os negócios internacionais, como as negociações são realizadas em dólar/euro, proporciona um benefício para os compradores estrangeiros, pela questão cambial em que tem alto poder de compra do Dólar/Euro frente ao Real”, explicou.

Silva afirmou que houve limitações para a vinda de estrangeiros devido à Covid19, já que alguns países ainda impõe certas restrições em função da pandemia, como é o caso da China. “Era aguardada uma delegação de 20 empresários, que acabaram por não comparecer presencialmente, pois ao retornarem necessitariam fazer isolamento de 21 dias”,comentou.