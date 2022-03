Mercado de irrigação está aquecido na Expodireto

publicidade

O produtor Cláudio Bee, de Tapejara, um dos tantos que sofreu com a estiagem, estava de olho em equipamentos de irrigação durante a Expodireto Cotrijal. Ele, que planta milho, soja, trigo, cevada e aveia, além de produzir e comercializar sementes, já tem um pivô central e buscava mais um para adquirir. “A irrigação é uma ferramenta que agrega valor”, disse.

A irrigação vem chamando a atenção durante a feira. As empresas trouxeram novidades, como a telemetria, em que o controle da água a partir dos pivôs ou aspersores é feito pela via remota, por meio de telas. “Embora o Rio Grande do Sul tenha boa incidência de chuva, a distribuição dela é bastante irregular. E isto pode pegar de surpresa o agricultor. Com o ciclo normal, muitas vezes a produtividade plena não é atingida”, disse o gerente comercial da área de Irrigação e Fotovoltaica da Fockink, Juan Latorre.

A Emater fez um comparativo entre lavouras de milho irrigadas e as que não recebem água por este processo, independentemente da forma. O desempenho também está vinculado ao relevo, à área e à adubação. Os locais irrigados corretamente podem produzir até 200 sacas por hectare. E os que recebem só chuva, de 50 a 70 sacas.

Entre as parcerias de concessão de crédito das empresas com os bancos, as taxas variam de 9% a 14,5% ao ano, sendo que o valor mais baixo é da Caixa. As fabricantes também têm condições próprias. Mas produtores dizem que o preço dos equipamentos dobrou em meio à pandemia, e a taxa de juros subiu de 50% a 80%.

O Estado lançou em 2021 o Irriga + RS, que incentiva a instalação de sistemas irrigantes e reservação de água, subsidiando até R$ 15 mil em valores contratados por pequenos produtores. São R$ 201,4 milhões destinados para este eixo.

O vice-presidente da Farsul, Domingos Antônio Velho Lopes, diz que há duas situações que afetam a atividade dos produtores: os índices de produtividade “baixíssimos” e questões estruturantes. Segundo ele, é inviável fazer a reservação de água por “filigranas jurídicas” impedindo a abertura de açudes e barramentos.