UFSM tem um tema para cada dia da Expodireto Cotrijal

publicidade

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) marca presença em Não-Me-Toque com uma temática diferente a ser abordada em cada dia de feira. Pela ordem, a partir desta segunda-feira, estão em pauta a Agricultura e Precisão Digital; Agricultura Familiar; Economia do Agronegócio; Mecanização Agrícola e Produção Animal; e Produção Vegetal. “Estamos distribuindo a programação em áreas temáticas e vamos ter grupos de pesquisa durante toda semana, com ações diferentes”, antecipa Rudiney Pereira, engenheiro florestal e professor da UFSM.

Entre suas atividades na Expodireto, a universidade apresenta o projeto CR Campeiro 7, conjunto de programas que dispõe de sistemas técnicos e gerenciais de aplicação no agronegócio. “O CR Campeiro é uma ferramenta de gestão que aborda diferentes tecnologias na área da agricultura de precisão e é um projeto de longa data. Ele leva para o agro a possibilidade de usar uma ferramenta totalmente gratuita e eficiente”, explica Pereira.

Outro projeto levado à Expodireto deste ano é o de aperfeiçoamento das práticas para correto destino dos resíduos sólidos domésticos do campus de Frederico Westphalen, que, segundo Pereira, tem adquirido importância nacional, sendo utilizado por diferentes prefeituras de diversas regiões do Brasil.

Além disso, integram a programação da UFSM a apresentação do mestrado profissional em Agricultura de Precisão e da pós-graduação em Agronegócios da universidade; o Advanced Farm 360: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na Agricultura, projeto do Colégio Politécnico da UFSM na área da Agricultura de Precisão; e a divulgação a 2<SC120,170> edição do livro de Ecofisiologia da Soja Visando Altas Produtividades. “A universidade está presente desde a primeira edição e a expectativa sempre é renovada; estamos com um belo estande”, finaliza Pereira.