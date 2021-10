Expofeira de Itaqui retorna após 4 anos

publicidade

A 45ª Expofeira de Itaqui teve início na quinta-feira (14) e segue até domingo (17), no Parque de Exposições do Sindicato Rural, com o tema “Ótimos contatos, excelentes negócios”. A entrada custa R$ 2,00 ou 1kg de alimento não perecível. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará e Associação dos Arrozeiros de Itaqui e Maçambará, com o apoio da Prefeitura de Itaqui, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e Unipampa.

A feira retorna depois de uma pausa de quatro anos. A última edição aconteceu em 2017. Este ano, o evento conta com atrações como painéis, feirão de negócios e a ação do Governo Ativo, com o prefeito Leonardo Betin despachando diretamente do parque.