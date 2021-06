Expointer 2021 terá regras sanitárias rigorosas contra Covid-19

publicidade

Uma experiência entre a edição de 2019 e a de 2020, com observação de "101%" das normas sanitárias de combate ao Covid-19. Assim o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Luiz Fernando Rodriguez Junior, define a expectativa para a 44ª Expointer, cuja data foi fixada no período de 4 a 12 de setembro. Rodriguez afirma que o adiamento em uma semana da data tradicional - normalmente entre a última semana de agosto e a primeira de setembro - se deveu ao prognóstico de avanço da vacinação no qual o governo do Rio Grande do Sul está apostando.

Segundo ele, a ideia é que o evento seja maior que a Expointer Digital 2020, com a participação de mais expositores e entrada de público controlada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. "É importante observar que, com a realização da feira do ano passado, ganhamos expertise e o crédito de não ter tido nenhum caso da doença durante o evento, então vamos fazer o deste ano com muito mais segurança", completa.

Entidades como a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), o Sindicato das indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) acreditam que a volta do evento com público é positiva. Leonardo Lamachia, presidente da Febrac, garante que há interesse massivo das associações em participar e que, mesmo que o número de animais não atinja o da exposição normal, a quantidade de raças será maior que no ano passado. Claudio Bier, do Simers, adianta que já foram iniciados os contatos para que as empresas apresentem seus lançamentos na feira, mas diz que ainda é cedo para saber quantas virão. Já a Fetag ressalta que a volta da Feira de Agricultura Familiar de forma presencial (no ano passado ela ocorreu no formato drive thrue) é importante para a recuperação financeira das agroindústrias.