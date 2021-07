Expointer terá mais raças e animais

publicidade

A 44ª Expointer deve receber mais raças e exemplares de animais do que no ano passado, quando admitiu no Parque Assis Brasil, em Esteio, apenas os expositores, sem a presença do público em razão da pandemia. O presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, estima que pelo menos 30 associações estarão presentes à exposição, 12 a mais que em 2020. O número, de acordo com Lamachia, ainda é inferior ao de 45 de uma Expointer “normal”.

O dirigente esclarece que a federação não oferece subsídios para as entidades. “As associações são as responsáveis pelo recrutamento dos produtores e também pela decisão de cobrar ou não taxa de inscrição, assim como de oferecer qualquer benefício”, diz.

Lamachia acrescenta também que nenhuma associação será punida se não desejar participar da feira. Segundo ele, há uma regra no regulamento da Expointer que diz que a entidade que não participar da exposição por dois anos seguidos perderá seu espaço no parque, mas a aplicação da determinação está suspensa enquanto durar a pandemia. “Isto está acertado em documento da Febrac com a Secretaria da Agricultura desde o ano passado”, tranquiliza.

Além da quantidade e da variedade de raças, algumas novidades devem chamar a atenção dos visitantes da feira, que ocorre no período de 4 a 12 de setembro. Uma delas é o comparecimento, pela primeira vez, da raça bovina de corte Murray Grey, resultante do cruzamento de Aberdeen Angus e White Shorthorn.

O diretor de feiras e exposições da Febrac, Nathã Carvalho, antecipa que algumas raças que estavam afastadas do evento devem retornar, como é o caso da ovina Lacaune, de origem francesa, cuja aptidão principal é a produção de leite.

Inscrições

Entre as entidades que já abriram inscrições para interessados em expor na feira estão a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), até 28 de julho; a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), até 30 de julho; a Associação Brasileira de Angus, para bovinos Angus e Ultrablack, até 2 de agosto; e a Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), até 31 de julho.