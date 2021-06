Expointer terá três provas do Cavalo Crioulo

publicidade

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos confirmou que parte da sua programação de provas vai ocorrer dentro da Expointer, de 4 a 12 de setembro. A Classificatória Aberta ao Freio de Ouro está marcada para 30 de agosto a 5 de setembro; a Supercopa do Freio do Proprietário para 6 e 7 de setembro; e a Final da Morfologia para 8 a 12 de setembro. Já a final do Freio de Ouro está agendada para 29 de setembro a 3 de outubro, também em Esteio.