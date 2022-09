1º Prêmio Referência Leiteira é entregue na Expointer

publicidade

O 1º Prêmio Referência Leiteira foi entregue na 45ª Expointer para a Breunig Agricultura e Pecuária, de Condor. O prêmio é uma iniciativa do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat), da Emater/RS-Ascar e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) com o objetivo de valorizar o produtor de leite e demonstrar a excelência da produção gaúcha.



"Nós temos excelentes índices de produtividade e qualidade, que se equiparam aos melhores países do mundo, então o prêmio gera um conjunto de referências para a gente saber onde é que está o grande potencial de produção do Rio Grande do Sul", diz o gerente técnico da Emater/RS, Jaime Eduardo Ries. Segundo ele, participaram do concurso 107 produtores, de 52 municípios. Eles foram acompanhados por meses para que fossem verificados aspectos como áreas utilizadas para pastagens, uso de mão de obra, vendas de leite e comprovações de qualidade.

"A produção de leite é sempre muito difícil, então estamos muito felizes", diz Daniel Breunig, proprietário ganhador. Ele e a família, há 30 anos no ramo, têm uma produção de 2.500 litros de leite por dia com 60 animais. Breunig relata que o segredo para uma produção de qualidade excelente é a dedicação e cuidado com os animais, principalmente em relação ao melhoramento genético e alimentação. A produção já conta com ordenha robotizada e agora a família está adquirindo mais equipamentos, com o intuito em dobrar a produção em um período de 1 ano.