Acessos à Expointer registram congestionamentos

publicidade

Milhares de pessoas estão aproveitando o tempo bom deste domingo para visitar o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 42ª edição da Expointer. Por conta disso, desde o início da manhã são registrados congestionamentos em direção ao local.

A BR 116 registra trânsito lento desde às 9h nas proximidades dos portões de acesso ao parque. Apesar da BR 448, a Rodovia do Parque, continuar sendo a melhor alternativa para chegar a Esteio, os motoristas não conseguem evitar as filas para entrar nos estacionamentos.

A reportagem do Correio do Povo levou 25 minutos para se deslocar entre Porto Alegre e Esteio via BR 448 nesta manhã. Contudo, para conseguir acessar o estacionamento, já na BR 116, foi preciso enfrentar mais de 30 minutos de congestionamento.

Para quem opta pelo transporte público, a Trensurb opera com horários diferenciados neste domingo. Assim como ocorreu no sábado, os intervalos das viagens são de sete minutos nos horários de maior movimento. O mesmo vai acontecer no próximo final de semana, o último de atividades da Expointer.