Aproccima conquista Selo Carne Premium Gaúcha

As marcas de carne bovina Aproccima Prestige e Aproccima Gourmet receberam nesta quarta-feira (31) o selo Carne Premium Gaúcha, em cerimônia no espaço RS Innovation Agro, durante a programação da 45a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Concedido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Estado, o selo reconhece produtos gaúchos que se diferenciam pela origem e qualidade. As duas marcas foram as primeiras a cumprir os requisitos necessários para a distinção.

Ao comentar a conquista, o presidente da Associação dos Produtores Rurais dos Campos de Cima da Serra (Aproccima), Carlos Simm, destacou que a presença do selo na carne significa que, por trás do produto, existe uma cadeia organizada em torno da qualidade de processos. “Aqui foram citados vários prerrequisitos que a gente tem de conservar, como campo nativo, sistema produtivo, tecnologias de ponta. Temos alguns compromisso que vamos desenvolver nos próximos dois anos, como a rastreabilidade do sistema”, disse.

Segundo a diretora de Conhecimento para Inovação da SICT, Suzana Sperry, o programa Carne Premium Gaúcha mira agora o credenciamento de novas associações de produtores. “A ideia é que esses selos se expandam e não fiquemos só na carne bovina. Já estamos trabalhando também a cadeia da carne ovina”, afirmou.