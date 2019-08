Cabanha Rincão Querência leva Grande Campeã Romney Marsh

publicidade

Pela primeira vez a Cabanha Rincão Querência, de Arroio Grande, conquista o grande campeonato da raça Romney na 42ª Expointer, na categoria fêmea, Marsh com a borrega Rincão Querência 85 (box 91). A conquista da fêmea, que completou um ano no dia 10 de agosto, levou o criador e expositor Ramiro Silveira às lágrimas. "O prêmio é fruto de muita dedicação e do legado deixado por meu pai, Vinicius Silveira, falecido há mais de 10 anos", afirmou. Enquanto festejava a vitória, Silveira fazia questão de avisar que a borrega voltará para "casa" tão logo termine esta edição da Expointer. "Não está à venda. Ela volta comigo", sentenciou.