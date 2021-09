Chuva afasta público da Expointer no feriado de Sete de Setembro

publicidade

Apesar da chuva intensa desde o início da da manhã, o movimento dos visitantes da 44ª Expointer neste feriado de 7 de setembro começou a se intensificar a partir das 11h, mas é considerado fraco pela bilheteria. Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), até o final da manhã, ingressaram no Parque de Exposições Assis Brasil pouco mais de mil pessoas. Até às 10h, foram vendidos 4.355 ingressos para ao longo desta terça-feira.

Os guichês na entrada do parque estão auxiliando aqueles visitantes que não conseguem acessar a internet ou com celulares que têm poucos recursos. Foi o caso de Lúcia Helmy Schneider, de 77 anos, que veio de Novo Hamburgo para visitar a feira, a qual ela disse ter faltado apenas no ano passado, já que a presença de público foi proibida em razão da pandemia.

Dona Lúcia mostrou o celular para as funcionárias da bilheteria para comprovar que o aparelho não tem acesso à internet. "Mas ontem vi na televisão que podia ser comprado aqui no portão e me animei para aproveitar o dia aqui, visitar os animais e a feira de agricultura familiar", disse a agricultora aposentada, natural de São José do Hortêncio, no Vale do Caí.

Dona Lúcia conseguiui comprar o ingresso nesta manhã | Foto: Mauro Schaefer

Rubia Pereira, funcionária da bilheteria, explica que a compra presencial aqui no parque está se dando justamente em casos como o de dona Lúcia. O procedimento, segundo ela, é entrar no sistema de venda on-line e auxiliar o visitante a fazer sua aquisição. "É importante lembrar que ninguém precisa deixar de vir ao parque por dificuldade de comprar o seu bilhete. Chegando aqui ajudamos a resolver", avisa.

Com o ingresso on-line comprado durante a semana, o casal Kelli Thomaz de Carvalho e Eduardo Forneck, admitiu que a chuva desta terça-feira assustou. "Mas já tínhamos comprado os bilhetes e vamos tentar aproveitar", diz Forneck, ao revelar que a preferência dos dois é por visitar os animais, os estandes de artesanato e a agricultura familiar.

Até o momento, são fracas as manifestações previstas para o Dia da Independência. No início da manhã, em ato público diante da Casa da Farsul, foi lida a Carta Aberta à Sociedade, onde a entidade defende as liberdades democráticas.