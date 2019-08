Definida empresa que irá operar as bilheterias e estacionamentos da Expointer

publicidade

A empresa que irá operar as bilheterias e estacionamentos da Expointer, em Esteio, será a Multi Limp Prestação de Serviços Terceirizados, que venceu a licitação com a oferta de R$ 2,32 milhões. A homologação do resultado do pregão eletrônico foi divulgada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic) na sexta-feira.

Os valores de ingresso para os visitantes serão os mesmos de 2018: R$ 13 e R$ 6 (meia-entrada). A vaga de estacionamento no Parque de Exposições Assis Brasil custará R$ 32. A licitação também apontou o número mínimo de funcionários que a empresa terá que colocar em cada portão de acesso. A Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro.