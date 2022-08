Diretoria do Banrisul visita Casa do Correio do Povo na Expointer

publicidade

Os dirigentes do Banrisul esteve na Casa do Correio do Povo, no Parque Estadual de Exposições Assis (PEAB), em Esteio, no primeiro dia da 45º Expointer. O grupo foi recebido pelo presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, e pelo diretor geral da Rádio Guaíba,Jefferson Torres.

Na oportunidade, o superintendente de Expansão do Agronegócio do Banrisul, Janir Luiz Damiani, disse que já estava sendo feito um trabalho forte e direcionado pré-feira para atender produtores e empresários rurais de todos os segmentos. “Estamos com uma equipe de 60 pessoas para atendimento”, disse. Damiani acredita que a feira dará bons resultados e ressaltou que está com disponibilidade de crédito, especialmente para as linhas Moderfrota e Pronaf. “Também temos nossos recursos próprios”, afirmou, salientando que não há restrição de crédito.