Expointer traz a força do agro e do meio ambiente

publicidade

A Secretaria da Agricultura abrirá a 45ª edição da Expointer, que ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (PEEAB), em Esteio, expondo uma nova relação do agronegócio gaúcho com o meio ambiente. Segundo o secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, que visitou o Correio do Povo, ontem, em Porto Alegre, a “nova visão”, como ele mesmo define, apresentará a pasta da Agricultura e a pasta do Meio Ambiente trabalhando lado a lado. “É uma visão de maturidade, com produtores e com a sociedade civil, para construir grandes soluções ao Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma diversidade produtiva que nenhum lugar do mundo tem”, destacou. Não à toa, pela primeira vez, ambas as secretarias ocuparão o mesmo espaço no parque, durante a Expointer, juntamente com a secretaria do Turismo e da Inovação e Tecnologia.

O secretário também afirmou que os julgamentos da Expointer serão transmitidos on-line, mas ressaltou que ainda aguarda autorização final da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para a efetivação da modalidade. “Estamos apalavrados com a Febrac para fazer as transmissões e ainda estamos avaliando se ocorrerão via o site da feira”, pontuou.

No parque, as obras seguem a todo o vapor, mesmo com alguns percalços causados pela chuva de granizo que atingiu Porto Alegre e as cidades da região metropolitana na noite de segunda-feira. “Os danos foram localizados em dez estandes de lona, mas que ainda não estavam com montagem concluída.Não tivemos nenhum problema maior”, afirma a subsecretária do PEEAB, Elizabeth Cirne Lima. Conforme o secretário adjunto da Agricultura, Rodrigo Rizzo, que acompanhou Domingos Lopes e o assessor especial de gabinete, Paulo Roberto da Silva, na visita ao CP, também ocorreram pontuais avarias e alguns estragos em pavilhões.

A venda de ingressos para a feira, que iria começar ontem, foi adiada, diz Elizabeth. A compra será liberada após publicação do link no site da feira.