Federasul consagra projetos inovadores no prêmio Vencedores do Agro

publicidade

Com recorde de inscrições, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) entregou, nesta quinta-feira, os troféus da nona edição do prêmio Vencedores do Agronegócio. Em cerimônia híbrida na sede da Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, iniciativa consagrou instituições públicas e privadas ligadas ao agronegócio que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Na categoria Antes da Porteira, o vencedor foi Polo Sementeiro, de Condor. A Estrelat, de Estrela, com o case Agro tipo A, ganhou na categoria Dentro da Porteira e também a Estrelat conquistou na categoria Depois da Porteira, com o case, Leite por Assinatura. A categoria ESG foi conquistada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Branco – Sicredi de Teutônia. E no Elas no Agro, a vencedora foi Eliana Lenhard de Oliveira, empresária do Campo Tipo A, da Estrelat.

"São reconhecimentos a quem contribuí com a produção e a entrega de alimentos na mesa dos gaúchos. Aqui, estão pessoas comprometidas com a excelência naquilo que fazem. Pessoas que impregam as melhores técnicas de gestão, que inovam e que estudam o mercado e suas transformações. Além de gerar diversas oportunidades. É o Rio Grande que dá certo", pontuou o presidente da Federasul, Anderson Cardoso, que abriu a cerimônia de premiação. O evento na íntegra pode ser acompanhado nas redes sociais da Federasul.