Futuro do agronegócio no pós-pandemia abre primeiro dia do Correio Rural Debates

Começa nesta quarta-feira a 8ª edição do Correio Rural Debates, evento que neste ano terá três dias de discussões sobre tendências e cenários do agronegócio. O primeiro debate aborda o tema “Agro Pós-Pandemia”, que tem a participação de representantes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro-RS) e Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

O Correio Rural Debates tem transmissão simultânea pela Rádio Guaíba e plataformas digitais do Correio do Povo a partir das 16h, direto da casa do Correio do Povo na Expointer, no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A mediação será do apresentador do programa Correio Rural, da Rádio Guaíba, Sandro Fávero.

Promovido em parceria pelo jornal Correio do Povo, Rádio Guaíba, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Correio Rural Debates já ocorreu em edições anteriores da Expodireto, Expointer e em ocasiões especiais.

Na quarta-feira o ciclo de debates prossegue com o tema “Desafios da Produção Sustentável” e termina na sexta-feira abordando o "Campo Digital".

