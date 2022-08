Grande campeã da raça Brangus na Expointer é de Guaíba

publicidade

A grande campeã das fêmeas da raça Brangus da 45ª Expointer é 4 Linhas Água Benta Teib114 Messi, da Cabanha 4 Linhas, do box 1484 (tatuagem TEIB114), do expositor Luiz Antônio Venker Menezes (técnico de futebol Mano Menezes), de Guaíba, Rio Grande do Sul. O resultado foi conhecido na manhã desta segunda-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O julgamento dos machos ocorre à tarde.

A reservada de grande campeã foi Brangus La Reina, da Cabanha La Reina, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, do box 1458 (tatuagem TE21038), do expositor Diego Panosso. A terceira melhor fêmea foi Juquiry Black, do box 1493 (tatuagem 9245), da Cabanha Carumbé-Juquiry, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Proprietários da Cabanha 4 Linhas, Camilla Menezes, filha de Mano, e o marido Álvaro Dumoncel, ressaltaram a importância da conquista.

No ano passado, a cabanha que venceu neste ano havia conquistado reservada de grande campeã na raça Brangus. “Esta conquista é muito importante, porque faz cerca de dois anos que redirecionamos nosso criatório. Temos investido muito em genética, trazido muito isto para esta tradição da 4 Linhas. Somos uma cabanha recente e poder estar aqui na Expointer pelo segundo ano consecutivo entre as melhores é muito significativo”, disse Camilla.

