Grande campeã da raça Simental na Expointer é de Santa Catarina

A grande campeã da raça Simental da 45ª Expointer foi Arteka Sonho E Realidade, do box 1600 (tatuagem FSERA29), da Fazenda Sonho E Realidade, do expositor Wanderley Berté e Família, de Água Doce, Santa Catarina. Os resultados dos julgamentos da raça de bovinos mistos foram conhecidos na tarde desta terça-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A reservada de grande campeã foi Apta Sonho E Realidade, do box 1599 (tatuagem FSERA33), da mesma fazenda, expositor e município. A entrega da escarapela foi feita pelo presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf. O julgamento dos machos da raça Simental ocorre ainda nesta tarde.