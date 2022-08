Grupo Record na 45ª Expointer

publicidade

Como tradicionalmente acontece desde que a Expointer começou a ser realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o Correio do Povo vai estar presente durante toda a feira para a cobertura jornalística do evento. Na Casa Correio do Povo, localizada nas proximidades da Praça Central do parque, equipes de jornalistas e técnicos do jornal impresso, do portal correiodopovo.com.br, da Rádio Guaíba e TV Record estarão empenhadas em mostrar aos leitores, expectadores e ouvintes do Grupo Record o melhor da exposição.

Com estúdio equipado para transmissões, na Casa Correio do Povo serão gravados os Debates Correio do Povo, que poderão ser assistidos nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, fazendo parte também das edições impressas. Os temas escolhidos para este ano são Conservação de Solos, Sustentabilidade e Tecnologias para o agro.

Do estúdio, ao vivo, a Rádio Guaíba estará transmitindo boletins e os programas Guaíba Rural, pela manhã, e Guaíba na Expointer, com edições diárias das 16h às 17h.