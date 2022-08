IBPecan e Senar-RS lançam Caderno de Campo da Noz-Pecã na Expointer

publicidade

O Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul (Senar-RS) lançaram, na última segunda-feira, o Caderno de Campo da Pecan, em um evento na sede do Senar-RS na 45ª Expointer. Autoridades e convidados estiveram presentes, e salientaram o importante papel da noz-pecã na agricultura gaúcha. O Rio Grande do Sul representa 71% da produção nacional, concentrada, principalmente, na região do Vale do Taquari, responsável por cerca de 80%.

“Temos como objetivo no IBPecan trabalhar com o tripé de qualidade, produtividade e valor. O Rio Grande do Sul é o grande produtor nacional de noz-pecã. A cartilha é ferramenta na qual o produtor vai fazer os registros das atividades no campo, permitindo, por exemplo, a rastreabilidade do produto, anotações de todos os manejos aplicados e as boas práticas de produção. Este tipo de referência qualifica nosso produto”, salienta o presidente do IBPecan, Demian Segatto da Costa. De acordo com ele, no ano passado, houve uma safra recorde de 6,6 mil toneladas, suficiente para atender toda a demanda do mercado interno, o que possibilitou as primeiras exportações.

“Foram pelo menos 320 toneladas, destinadas ao mercado asiático. Estamos ampliando os consumidores para locais como Líbano, Marrocos, Europa e Ásia”. O supervisor de Assistência Técnica e Gerencial do Senar-RS, Herton Lima, reforça que os objetivos da produção deste caderno é o melhoramento dos controles, registros e informações por parte dos produtores, bem como o avanço da profissionalização vinculada a esta cultura.

“Nós temos muitas cadeias produtivas tradicionais no Rio Grande do Sul que ainda estão sofrendo, digamos, com a exportação, e com a noz-pecã temos todo um horizonte positivo possível. Com ele, o produtor poderá visualizar exatamente o que está acontecendo em vários itens vinculados”, diz. Segundo Lima, o caderno ficará à disposição do instituto, para que seja distribuído aos seus associados, assim como produtores que estão iniciando na atividade da agricultura.

Veja Também