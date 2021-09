Medalha de Mérito Farroupilha é entregue a ministra Tereza Cristina na Expointer, em Esteio

publicidade

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, nesta sexta-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A homenagem foi entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e pelo deputado Aloísio Classmann, proponente do reconhecimento.

"Como sul-mato-grossense eu me sinto um pouco riograndense, pois os gaúchos é que mudaram a agricultura do meu estado", disse a ministra ao agradecer a honraria. Tereza Cristina parabenizou o governo gaúcho por não esmorecer e realizar a Expointer 2021, que ocorre até este fim de semana.

Durante sua visita ao evento, comentou que o Rio Grande do Sul também foi muito corajoso ao buscar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. "Mas o trabalho duro começa agora, para manter o status", alertou ao lembrar que nos últimos dois anos o Brasil conquistou 160 novos mercados para a exportação dos produtos do agronegócio nacional.