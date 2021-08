Mourão estará na Expointer na segunda-feira

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visita a 44ª Expointer na próxima segunda-feira, dia 6. A programação prevê uma caminhada pelo Parque de Exposições Assis Brasil e uma série de encontros com lideranças rurais, mas a agenda ainda não está definida, segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Embora não tenha confirmado presença formalmente, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, é esperada na exposição na sexta-feira, dia 10 de setembro, quando deve receber a Medalha Assis Brasil, entregue pelo governo do Rio Grande do Sul a personalidades com relevante contribuição ao agronegócio.

A visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, não está marcada até o momento, mas poderá ocorrer na sexta-feira (10), para a Abertura Oficial da Expointer e Desfile dos Campeões, ou no sábado, 11, penúltimo dia da exposição em Esteio.