Palco da Expointer entra na fase da desmontagem

publicidade

Todos os animais que foram exibidos na Expointer já haviam saído do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao final da segunda-feira. A retirada começou às 15h de domingo, foi interrompida à 1h de ontem, e retomada às 4h. Também se iniciou ontem a desmontagem dos estandes do Pavilhão da Agricultura Familiar e do espaço destinado à exposição de máquinas e implementos agrícolas.

O subsecretário do parque, Gabriel Fogaça, diz que a partir desta terça-feira o foco se volta para mudanças estruturais que serão feitas no local até a próxima exposição, ainda sem data marcada. A primeira delas, adianta, é a reforma da rede elétrica do parque. Depois será a vez da remodelação do prédio onde funciona o alojamento dos fiscais agropecuários – que não foi usado neste ano pela dificuldade de adaptação às exigências sanitárias de prevenção à Covid-19.

Quanto aos protocolos de saúde adotados pelo governo do Estado para que a feira pudesse ocorrer presencialmente, Fogaça garante que a avaliação é muito positiva. Segundo ele, como resultado dos 5,5 mil testes aplicados pela prefeitura de Esteio antes da Expointer começar e dos 60 testes aleatórios diários feitos durante o evento, se verificou uma taxa de circulação viral de 2%. “A Organização Mundial de Saúde , considera aceitável até 5%”, lembrou.