Palestra na Expointer apresenta definições e critérios para promover o bem-estar animal

Antes mesmo de completar um ano de idade, Eduardo Zoratto Borges de Assis, o Dudu, já participava da Expointer, acompanhando seu pai, Eduardo de Assis, expositor das raças de gado de corte Simental e Simbrasil. No sábado, foi a primeira vez que Dudu, hoje com 20 anos, participou da feira como palestrante. Estudante de Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Dudu falou sobre os conhecimentos que adquiriu sobre bem-estar animal durante o intercâmbio feito na University of Guelph, no Canadá, onde estudou por um ano entre 2018 e 2019.

Os aprendizados, conta Dudu, estão sendo aplicados na propriedade da família, Fazenda Santa Terezinha, de Jaquirana (RS). “Desde sempre a nossa fazenda se preocupou com o bem-estar animal, mas sempre podemos evoluir”, comenta o estudante.

Em sua palestra, Dudu apresentou definições e quais são os critérios que precisam ser observados pelos pecuaristas para garantir bem-estar aos animais. Destacou que devem ser levados em conta pontos como boa alimentação (ausência de fome e de sede prolongadas), alojamento adequado (conforto térmico, facilidade do animal movimentar-se, local para descanso), saúde (ausência de lesões, de doenças e de dores causadas pelo manejo) e comportamento apropriado (boa relação humano-animal, comportamento emocional positivo, expressão de comportamentos sociais).

“É muito importante o produtor saber avaliar o que está correto, o que não está adequado e buscar melhorar os pontos falhos”. O estudante lembra que, cada vez mais, a sociedade tem cobrado dos pecuaristas práticas que assegurem o bem-estar animal.